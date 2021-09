Le Secrétaire général du Mouvement Ennahda, Yazid Benaicha, a déclaré vendredi à Alger, que la participation aux échéances électorales représentait une occasion pour les citoyens de "contribuer d'une manière effective" à la prise des décisions relatives à l'intérêt général.

S'exprimant lors des travaux de la session ordinaire du Conseil de la choura du parti, M. Benaicha a précisé que "la participation aux échéances est l'occasion pour les citoyens de contribuer d'une manière effective à l'élaboration des politiques et dans le processus de prise des décisions relatives à l'intérêt général".

Soulignant que cette participation "offre l'opportunité aux citoyens de jouer efficacement leur rôle dans la vie politique", le SG du Mouvement Ennahda a imputé le phénomène d'abstention à "la perte de confiance en les responsables et les partis politiques ainsi qu'à l'absence de programmes de sensibilisation et la baisse du niveau d'instruction".

"La pluralité politique ne veut pas dire la réalisation de la démocratie", a ajouté M. Benaicha pour qui la démocratie consiste à "ne pas monopoliser le pouvoir et les richesses" et à consacrer le principe "d'égalité des chances et de mérite".

Le Mouvement Ennahda, poursuit M. Benaicha, croit en "le décollage économique et la réalisation du développement qui ne se concrétisent que par une évolution politique qui repose sur le consensus politique, la participation politique du peuple et l'édification d'institutions représentatives permettant d'opérer le changement".