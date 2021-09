De nouvelles structures pédagogiques seront ouvertes au titre de la nouvelle rentrée scolaire (2021 /2022) dans les wilayas de Tamanrasset, In-Salah et In-Guezzam, en vue de contribuer à l’amélioration des conditions de scolarisation, a-t-on appris dimanche auprès des services de wilaya.

Il s’agit de trois nouvelles écoles primaires, deux dans la wilaya de Tamanrasset et une (1) dans celle d’In-Salah, en plus de 11 salles d’extension réparties à travers différents établissements afin de remédier au problème des sureffectifs, a-t-on indiqué.

S’agissant des préparatifs scolaires au niveau des trois wilayas précitées, les services du secteur de l’éducation ont réceptionné 53.000 livres scolaires (trois paliers confondus), mis à la disposition des établissements avant les vacances d’été.

L’office national des publications scolaires dispose aussi d’un stock de plus de 57.000 livres, pour répondre à une éventuelle demande des élèves des différents établissements scolaires des wilayas précitées. La même source a fait état, dans le cadre de la solidarité scolaire, de l’octroi de 17.000 primes scolaires aux élèves issus de familles nécessiteuses dans les wilayas de Tamanrasset, In-Salah et In-Guezzam, en plus de la remise prochaine d’un important lot de trousseaux scolaires au profit de ces catégories.

Dans le but d’assurer une bonne rentrée scolaire, les moyens matériels et l’encadrement humain nécessaire ont été mobilisés, dans le contexte du respect des mesures préventives contre la Covid-19. Plus de 69.000 élèves sont attendus pour la nouvelle rentrée scolaire dans les wilayas de Tamanrasset, In-Salah et In-Guezzam, scindés en 2.255 groupes pédagogique au niveau de 157 écoles primaires, 24 collèges et 21 lycées, ont indiqué les services de wilaya.