La Turquie a confirmé samedi 26.161 nouveaux cas de COVID-19, ce qui porte le nombre total d'infections à 6.820.861, selon le ministère turc de la Santé.

Le nombre de décès dus au virus en Turquie a augmenté de 221 pour atteindre 61.361, tandis que 24.023 personnes supplémentaires se sont rétablies au cours des dernières 24 heures.

Au total, 335.244 tests ont été effectués au cours de la journée écoulée, selon le ministère.

La Turquie a commencé la vaccination de masse contre la COVID-19 le 14 janvier après que les autorités ont approuvé l'utilisation d'urgence du vaccin chinois de Sinovac. Plus de 52.600.000 personnes ont reçu leur première dose de vaccin, tandis que plus de 41.900.000 personnes ont reçu leur deuxième dose. La Turquie a jusqu'à présent administré plus de 104.890.000 doses, y compris les troisièmes injections de rappel.