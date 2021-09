30.144 nouvelles personnes ont été testées positives à la COVID-19 au Royaume-Uni,

portant le nombre total de cas de coronavirus dans le pays à 7.400.739, ont annoncé

les chiffres officiels publiés samedi. Le pays a également enregistré 164 nouveaux décès liés au coronavirus, portant le nombre total de morts liées à la COVID-19 au Royaume-Uni à 135.147.

Ces chiffres n'incluent que les décès de personnes mortes dans les 28 jours suivant leur premier test positif.

Les dernières données sont arrivées alors que le gouvernement britannique a annoncé qu'un nouveau traitement par anticorps de la COVID-19 sera déployé auprès des patients du National Health Service (NHS) à travers le pays à partir de la semaine prochaine.

Le nouveau traitement, du nom de Ronapreve et approuvé le mois dernier, utilise une paire d'anticorps fabriqués en laboratoire pour attaquer le virus. Ce cocktail d'anticorps, développé par Roche et Regeneron, sera initialement utilisé pour traiter les patients hospitalisés pour COVID-19 qui n'ont pas développé une réponse anticorps adéquate.

Ce traitement a acquis une renommée pour avoir fait partie de l'ensemble de médicaments expérimentaux donnés l'année dernière au président américain de l'époque, Donald Trump. Il a été démontré que le cocktail d'anticorps réduisait les séjours à l'hôpital de quatre jours et le risque de décès d'un cinquième. Il sera fourni aux personnes sans anticorps âgées de 50 ans et plus, ou à celles âgées de 12 à 49 ans qui sont immunodéprimées, y compris les personnes atteintes de certains types de cancer ou de maladies auto-immunes. Selon les derniers chiffres, plus de 89% des personnes âgées de 16 ans et plus au Royaume-Uni ont reçu une première dose de vaccin anti-COVID et plus de 81% ont reçu les deux doses.