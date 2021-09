Le nouvel hôpital 60 lits de la commune d’In-Amenas, 240 km nord d’Illizi, sera réceptionné durant les prochains mois après l’achèvement des travaux de réalisation, a-t-on appris samedi auprès des services de la wilaya .

Intervenant lors de l’inspection des travaux d’installation du réseau de gaz et liquides médicales centrales au niveau de cette nouvelle structure, le wali d’Illizi, Mustapha Aghamir, a déclaré que "ce nouvel hôpital, en phase finale de réalisation, sera doté des équipements médicaux nécessaires pour une meilleure prise en charge médicale de la population".

Il a, à ce titre, annoncé que le ministère de tutelle a été sollicitée pour prendre en charge l’opération d’équipement et hâter son ouverture, partielle qu’elle soit, pour offrir ses prestations à la satisfaction des populations notamment des zones frontalières des wilayas d’Illizi et de Djanet.

Occupant une surface de 40.000 m2, cet hôpital, d’un investissement public plus d’un (1) milliard dinars , comprend des pavillons et des espaces médicaux nécessaires, dont un service de maternité, médecine interne, transfusion s anguine, pédiatrie, en sus des services d’urgences ,de la pharmacie et d’autres structures d’accompagnement nécessaires.

Cette nouvelle structure est appelée à améliorer les prestations et la prise en charge médicale en faveur des malades de la région et leur épargner les longs déplacements vers d’autres structures lointaines pour les soins.