Une Journée de sensibilisation à l'importance de la vaccination anti-Covid-19 a été organisée samedi au niveau de la plage de Sidi Fredj par l'association El-Hayat des personnes vivant avec le VIH/SIDA.

Cette initiative est organisée en coordination avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), l'Union européenne (UE) et le ministère de la Santé dans le but d'inciter les gens à se faire vacciner pour atteindre l'immunité collective et réduire les risques de contamination au coronavirus, a précisé la présidente de l'association, Nawel Lahouel.

Sur le choix du site, l'intervenante a expliqué que la plage de Sidi Fredj continue de recevoir les familles algériennes à quelques jours de la rentrée scolaire, ce qui nous permet de toucher un grand nombre de personnes. Les membres de l'association El-Hayat, dont des jeunes bénévoles, des infirmières et des médecins spécialistes se sont rapprochés des familles présentes pour leur distribuer des masques de protection, des solutions hydro-alcooliques, des lingettes désinfectantes et des brochures de sensibil isation expliquant les voies de transmission du virus et les moyens de prévention, a-t-on constaté.

Selon la présidente de l'association, ces membres ont reçu une formation spéciale, début septembre, dans le cadre de la campagne nationale de vaccination lancée par le ministère de la Santé, afin de bien encadrer ces actions de sensibilisation. L'Association entend, selon l'intervenante, se préparer en vue de prendre part à une 2e campagne de sensibilisation au profit des élèves des écoles, à l'occasion de la prochaine rentrée scolaire, d'autant plus qu'il est attendu l'accompagnement de ces élèves dans cette opération que préparent les Pouvoirs publics dans le cadre du plan de prévention de la propagation de la Covid-19.

De son côté, Dr. Aissi Lilia, infectiologue a affirmé que son rôle dans cette journée de sensibilisation se veut " essentiel" et consiste en " l'orientation des gens, leur donner l'information exacte, tout en soulignant l'importance de la vaccination pour les différentes catégories d'âge et de son rôle dans la préservation de la société à travers l'immunité collective qui se forme en vaccinant un plus grand taux de la population".

Elle a ajouté que son devoir en tant que spécialiste, consiste à " corriger les fausses informations relayées à travers les réseaux sociaux et les croyances relayées par les individus dans leurs discussions quotidiennes, notamment en ce qui a trait aux effets indésirables et autres informations infondées scientifiquement.