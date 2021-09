Huit personnes sont mortes, et sept autres sont portées disparues dimanche après qu'un bateau transportant des passagers a chaviré dans une rivière dans la province chinoise du Guizhou (sud-ouest), selon les autorités locales.

L'accident s'est produit samedi à 16h50 dans la rivière Zangke, dans le bourg de Zangke de la ville chinoise de Liupanshui.

Dimanche à 8h10, 39 personnes ont été repêchées, dont 31 dont la vie n'est pas en danger, et huit sont mortes après avoir été sauvées. Le bateau était conçu pour transporter jusqu'à 40 personnes.

Les autorités vérifient toujours le nombre exact de passagers à bord.

Une opération de sauvetage et une enquête sur la cause de l'accident sont en cours.