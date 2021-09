Une commission d’enquête relevant du ministère de la Pêche et des Productions halieutiques a été dépêchée au barrage Boukerdane de la commune de Sidi Amar, Sud de Tipasa, pour déterminer les causes de la mort de quantités considérables de poissons, a-t-on constaté.

Cette commission, présidée par l’inspectrice générale auprès du ministère, Nadia Bouhefss, en compagnie de directeurs centraux et de directeurs de centres et de laboratoires de recherche, a entamé une enquête de terrain, sur ordre du ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, Hicham Sofiane Salaouatchi, qui a ordonné, hier vendredi, l'ouverture d'une enquête pour déterminer les causes et prendre les mesures nécessaires.

"La baisse du niveau des eaux (estimé actuellement à 50 cm au dessus du niveau du sol) a entraîné une baisse de la quantité d'oxygène dans l'eau, ayant causé la mort une grande quantité de poissons, en dépit des actions préventives entreprises par les services du ministère pour éviter la catastrophe", a indiqué dans une déclaration à la presse, Rachid Annan e, membre de la commission et directeur central de l’aquaculture auprès du ministère de tutelle. Depuis deux ans, plusieurs opérations de pêche préventives ont été organisées au barrage Boukerdane, comme c’est le cas au niveau de nombreux autres barrages, théâtre d’une baisse persistante de leur niveau "dans le but de pécher la plus grande quantité de poisson, pour éviter leur mort", a-t-il indiqué.

Le même responsable a signalé une hausse dans les opérations de pêche du poisson au niveau des barrages, dont la moyenne des captures est passée de 1,5 à 11 tonnes/mois, durant ces derniers mois, a-t-il souligné. M.Annane a assuré la prise de toutes les mesures et dispositions nécessaires, en coordination avec le ministère des Ressources en eau, pour l’enfouissement de ces quantités de poissons, et le nettoyage du barrage pour éviter de potentiels effets écologiques ou sanitaires.

Les membres de cette commission, englobant les directeurs du laboratoire national de contrôle de la qualité, le Centre national de recherche et de développement de la pêche et de l'aquaculture (CNRDPA), et la direction de contrôle des activités de la pêche et de régulation du marché auprès du ministère, ont pris des échantillons de poissons morts et des eaux du barrage pour effectuer les analyses scientifiques et déter miner les causes de cette mort, avec l’élaboration d’un rapport détaillé à présenter au ministre.

A noter que la mort des poissons vivant dans les barrages est un phénomène naturel enregistré, chaque année, dans ces structures vitales en raison des vagues de chaleur lors de la saison estivale, et de la baisse du niveau d'oxygène dans les eaux.

Les quantités de poissons morts, cette année, dépassent néanmoins les moyennes enregistrées précédemment. Un fait qui a poussé les responsables du secteur à avancer la théorie de la baisse du niveau des eaux.

Le niveau des eaux du barrage de Boukerdane, d'une capacité théorique de 120 millions m3, à sa mise en eau durant les années 80, a commencé à baisser depuis près de deux saisons en raison de la sécheresse et des faibles précipitations.

Le niveau des eaux est actuellement de près de 400.000 m3 seulement.

Les autorités de la wilaya ont décidé, le week end dernier, le raccordement des communes de la partie Ouest de Tipasa, alimentée dans le passé à partir de barrage, au réseau de distribution d’eau partant de la Station de dessalement d’eau de mer de Fouka, a-t-on appris des services concernés.