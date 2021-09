Le Groupe de la Banque mondiale(BM) a annoncé avoir mis fin à son controversé rapport Doing Buisness après des irrégularités signalées dans les données des éditions 2018 et 2020.

" Après avoir examiné toutes les informations disponibles à ce jour sur le rapport Doing Business, y compris les conclusions d'examens et audits antérieurs et le rapport rendu public aujourd’hui par la Banque au nom du Conseil des Administrateurs, la direction du Groupe de la Banque mondiale a pris la décision de mettre un terme à la publication du rapport", indique jeudi l'institution de Bretton Woods dans un communiqué.

LA BM évoque "des irrégularités dans les données des éditions 2018 et 2020 du rapport Doing Business qui ont été signalées en interne en juin 2020", ayant conduit sa direction à " suspendre l'édition suivante et à lancer une série d’examens et d’audits du rapport et de la méthode utilisée pour l’établir".

" Les rapports internes ont soulevé des questions d’éthique, concernant notamment la conduite d’anciens responsables du Conseil des Administrateurs ainsi que de certains employés actuels et/ou anciens de la Banque, la direction a porté les allégations y relatives aux mécanismes internes appropriés de reddition de comptes de la Banque, indique le communiqué.

La directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, était sous le feu des critiques jeudi, mise en cause pour avoir fait pression pour modifier un rapport afin de ménager la Chine, alors qu'elle était en poste à BM.

Une enquête du cabinet d'avocats WilmerHale a mis en lumière des irrégularités, dans la rédaction des éditions 2018 et 2020 du rapport "Doing Business" de la Banque Mondiale, qui passe au crible les conditions d'affaires dans les différents pays.

Lors du classement de 2017, la Chine s'était montrée mécontente de sa 78e place.

Fin octobre 2017, peu avant la publication de l'édition 2018, la Banque Mondiale était engagée dans des négociations sensibles avec Pékin.

De hauts responsables chinois auraient été consternés par le classement du pays.

Kristalina Georgieva, qui était alors directrice générale de la Banque Mondiale, et Jim Yong Kim, qui en était président, auraient alors demandé à leurs équipes d'adapter la méthodologie, pour ménager la Chine, selon cette enquête.

Kristalina Georgieva aurait réprimandé un haut responsable de la Banque mondiale pour "avoir mal géré les relations de la Banque avec la Chine et ne pas avoir apprécié l'importance du rapport Doing Business pour le pays", selon le rapport qui a analysé 80.000 documents et interrogé plusieurs dizaines d'employés actuels et anciens.

Sous la pression, ses équipes auraient alors modifié certaines données, et permis à la Chine de conserver sa 78e place, au lieu de dégringoler de sept places.

"Je suis en désaccord fondamental avec les conclusions et les interprétations" de cette enquête "en ce qui concerne mon rôle dans le rapport Doing Business de la Banque mondiale de 2018", a -t-elle réagi jeudi.