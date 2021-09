La production ph£nicicole pour la campagne agricole 2020/2021 doit être revue à la baisse à cause principalement d'une situation climatique défavorable ayant affecté de nombreux palmerais des wilayas du sud du pays, a-t-on appris samedi auprès de la direction de la Station régionale de la protection des végétaux (SRPV) de Ghardaïa.

''Le secteur de l'agriculture a affronté cette année une situation climatique inédite et défavorable marquée par la sécheresse, la canicule et les tempêtes de sable, sans compter les parasites (Bouferroua, Myelois) et ravageurs, causant des pertes dans la production des dattes'', a déclaré, à l'APS, le directeur de la SRPV, Hocine Bahriz.

"Les conditions climatiques qu'a connu le sud algérien cette année, dues essentiellement au réchauffement climatique, coupable de sécheresse, stress hydrique et de vents chauds, ont favorisé la prolifération de plusieurs parasites, notamment Bouferoua et meylois, qui ont infesté les palmerais et cela malgré un traitement préventif de 965.000 palmiers producteurs dans les wilayas de Ouargla, Touggourt, Ghardaïa et El Meneaa'', a-t-il expliqué.

Le responsable a rappelé qu'une opération visant à protéger le palmier dattier des parasites et ravageurs, et améliorer la production et la qualité des dattes algériennes a été initiée par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural au titre de la campagne 2021 ciblant un total de 4 133 555 palmiers productifs dans 11 wilayas, à savoir Adrar, Béchar, Biskra, El-Bayadh, El-Oued, Ghardaïa, Illizi, Ouargla, Tamanrasset, Tindouf et Khenchela.

''La canicule jumelée à une sécheresse et un stress hydrique durant les mois de juin et juillet derniers ont cramé l'ensemble des arbres, palmiers et végétation'', a expliqué, pour sa part, Khaled Djebrit, ingénieur agronome à la direction des Services agricoles (DSA) de Ghardaïa .

''Les canicules récurrentes ont affectées l'ensemble de la production agricole notamment la filière ph£nicicole'', a souligné M. Djebrit, affirmant que "des milliers d'arbres et palmiers ont été touchés par l'effet de la hausse de la température, qui a engendré une perturbation de l'évolution du calibre et la physiologie des fruits et par conséquent leur qualité gustative".

De son côté, Hadj Kada Ouel El Arbi, président du bureau local de l'Union nationale des paysans algériens (UNPA) , a estimé que ''des pertes dans la filière ph£nicicole avoisinent les 50% de la production conséquemment à la canicule et la sécheresse suivi d'une forte baisse de la nappe phréatique sont enregistrées chez les agriculteurs des régions de Ghardaïa et El Meneaa''.

Les wilayas de Ghardaïa et El-Menéaa, qui comptent près de 1,3 million de palmiers dattiers, dont 1 115 446 productifs, espèrent réaliser cette saison une production de dattes avoisinant 590 000 qx, selon les services agricoles .