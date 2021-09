Le projet d’extension du port d’Arzew fera prochainement l’objet d’un avis d’appel d’offres pour sa relance, a annoncé samedi le P-dg de l’Entreprise portuaire d’Arzew (EPA), Kaidari Bensalem.

Kaïdari a, en marge d’une visite de travail du wali d’Oran Said Saayoud au port d’Arzew, indiqué qu’un appel d’offres sera prochainement lancé et que les travaux démarreront dès la réception de l’autorisation du ministère des Transports. Ce projet qui date de 2011, permettra de gagner 52 hectares de terre-plein pour ériger quatre postes à quai d'une profondeur de moins de 14 mètres, ainsi qu’un chantier naval, a souligné M. Kaidari. Cette extension avec ses nouveaux postes à quai permettra d'augmenter les capacités d'accostage des navires (avec l’activité hors hydrocarbures du port), estimées actuellement à 4% uniquement, selon le même responsable. Lors de cette visite de travail, le wali d’Oran a, par ailleurs, inspecté le projet de 1.300 logements publics locatifs (LPL) à El Mohgoun, lancé en 2012 et le projet de 800 logements de la même formule à Sidi Ben Yebka, qui touchent à leurs fins, donnant des instructions d’achever le plus tôt possible les travaux d’aménagement extérieur et de raccordement à l’électricité et au gaz pour les distribuer aux bénéficiaires. "Les deux projets seront réceptionnés, au plus tard, à la fin du premier trimestre de l’année 2022", a-t-il affirmé.

M. Sayoud a également a visité la salle omnisports "24 février 1971", qui devra accueillir en mars 2022 le championnat arabe des clubs champions de handball, ainsi que des épreuves lors des Jeux méditerranéens 2022.

Le wali a affirmé qu’il dégagera très prochainement le budget nécessaire pour la réhabilitation de cette salle, afin de lui permettre d'abriter ces événements sportifs internationaux dans les meilleures conditions.