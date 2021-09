Le géant américain Google a bloqué l'accès à deux listes et deux vidéos présentant des candidats recommandés par l'opposant russe Alexeï Navalny lors des élections législatives et régionales, qui se terminent dimanche en Russie. Les soutiens de M. Navalny ont accusé samedi soir l'entreprise d'avoir bloqué dans le pays ces deux listes de candidats, publiées sur Google Docs, un service de traitement de texte en ligne. Dimanche matin, les documents étaient bien inaccessibles à Moscou. "Désolé. Vous ne pouvez pas accéder à cet élément car il ne respecte pas nos conditions d'utilisation", indique un message de Google. Sur Twitter, l'équipe de l'opposant a également publié deux liens vers des vidéos bloquées sur Youtube - propriété de Google - dans lesquelles sont aussi mentionnés des candidats recommandés par M. Navalny. "Ce contenu est bloqué dans le domaine de votre pays à la demande de structures gouvernementales", indiquaient dimanche matin les messages bloquant l'accès à ces vidéos. L'équipe de Navalny avait déclaré samedi avoir reçu de Google la consigne de supprimer les deux listes en quest ion, après une demande en ce sens du gendarme des télécoms russes, Roskomnadzor. Les partisans de M. Navalny, en prison depuis janvier, ont mis sur pied une stratégie dite du "vote intelligent" destinée à soutenir le candidat - souvent communiste - le mieux placé pour mettre en difficulté celui du pouvoir. Par le passé, cette tactique avait rencontré un certain succès, notamment lors d'élections à Moscou en 2019. Mais les autorités, tout en interdisant les organisations de M. Navalny pour "extrémisme" en juin, se sont attelées ces derniers mois à bloquer tout accès à ces consignes de vote. Google et Apple avaient déjà plié vendredi en acceptant de supprimer de leurs boutiques respectives l'application mobile du "vote intelligent". Les partisans d'Alexeï Navalny ont alors accusé les deux firmes américaines de "céder au chantage du Kremlin". La messagerie cryptée Telegram, très populaire en Russie, a également supprimé samedi un logiciel automatique (bot) grâce auquel les électeurs pouvaient recevoir ces consignes de vote.