Des archéologues égyptiens ont mis au jour d'anciens outils utilisés dans des rituels religieux de l'antiquité sur le site d'un temple de la province de Kafr el-Cheikh, au nord du Caire, en Egypte, a annoncé samedi dans un communiqué le ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités.

Les objets découverts comprennent un fragment d'un pilier en calcaire à l'effigie de la déesse Hathor, un groupe de brûle-parfums en faïence, un ensemble de pots en argile, une collection de statuettes, un œil oudjat en or pur et des restes d'écailles en or.

"C'est l'une des découvertes importantes car elle comprend des outils qui ont été réellement utilisés pour accomplir les rituels religieux quotidiens de la déesse Hathor", a expliqué Mostafa Waziri, directeur du Conseil suprême des antiquités du ministère.

Les archéologues ont également mis au jour des reliefs en ivoire représentant la vie quotidienne, notamment des femmes portant des offrandes, ainsi que des plantes, des oiseaux et des animaux, en plus d'un grand linteau en calcaire avec des textes hiéroglyphiques et une partie d'une peinture d'un roi exécutant des rituels dans le temple, a précisé Ayman Ashmawy, responsable du secteur des antiquités de l'Egypte ancienne au ministère.

Il a ajouté qu'ont également été découvertes des inscriptions hiéroglyphiques portant des noms et des titres de souverains de l'Egypte ancienne remontant à plus de 2.500 ans.

De son côté, Hossam Ghoneim, directeur général des antiquités de Kafr el-Cheikh et chef de la mission archéologique, a indiqué qu'un grand puits de calcaire et un bain de briques de terre crue avaient aussi été trouvés.