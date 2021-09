Le secrétaire général du Haut commissariat à l'amazighité (HCA), Si Hachemi Assad, a participé, mercredi par vidéoconférence, en tant qu'observateur et membre de la commission des langues transfrontalières véhiculaires de l'Académie africaine des langues (Acalan), aux travaux d'un atelier de préparation d'une plateforme numérique interactive et participative au compte de l'Académie, indique le HCA dans un communiqué.

Le programme de cette rencontre, à laquelle ont participé des experts, des chercheurs et des responsables de structures nationales représentant les divers groupes géographiques du continent africain, a porté sur plusieurs interventions académiques et techniques liées à l'utilisation du contenu technologique et à la numérisation des langues africaines, précise le communiqué. Les participants ont discuté, à cette occasion, de "l'utilisation positive et diversifiée des médias et de la communication, tels que la radio, la télévision, les blogs électroniques, pour faciliter la communication et l'interaction dans les langues locales et nationales afin de préserver les langues africaines menacées de disparition", relève la même source.

Avec l'installation d'une équipe technique spécialisée, l'Académie des langues africaines adoptera un "programme de travail dédié spécialement à la plateforme numérique pour les langues africaines".

"Ce dispositif moderne aura certainement des retombées positives sur l'ensemble des structures de langues des pays africains dont l'Algérie, représentée par le HCA", souligne le communiqué.