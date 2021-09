Le ministère de la Communication a annoncé dimanche l'organisation de la 7e édition du Prix du président de la République du journaliste professionnel à l'occasion de la Journée nationale de la presse célébrée le 22 octobre de chaque année, indique un communiqué du ministère. Cette 7e édition aura pour thème "La presse entre la liberté et la responsabilité", selon la même source. Ce Prix est décerné "en reconnaissance du parcours militant de la presse algérienne durant la Guerre de libération nationale et en hommage aux professionnels de la presse nationale, écrite, audiovisuelle ou électronique, qui contribuent à la consécration du droit du citoyen à une information objective et crédible". Le Prix du président de la République du journaliste professionnel vise à "promouvoir la production médiatique nationale, toutes formes confondues, et à encourager la créativité et le professionnalisme au sein de la presse nationale par l'instauration d'une culture de mérite et la distinction des meilleures œuvres médiatiques pertinentes, tant individuelles que collectives", conclut le communiqué.