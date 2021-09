Dix élèves enlevés d'un lycée du nord-ouest du Nigeria en juillet, ont été libérés par leurs ravisseurs, a déclaré le responsable d'une association de parents.

"Les bandits ont libéré hier 10 étudiants qui ont retrouvé leurs familles", a déclaré dimanche Joseph Hayab, responsable d'une association de parents d'élèves kidnappés. Le nombre total des élèves enlevés état à 121. Selon l'association, cent des étudiants kidnappés ont désormais été libérés ou ont échappé à leurs ravisseurs.

"Nous avons encore 21 étudiants entre les mains de leurs ravisseurs et nous espérons obtenir leur libération rapidement", a ajouté M. Hayab. Selon lui, les négociations avec les ravisseurs sont "frustrantes et angoissantes" car ils libèrent leurs otages au compte-gouttes et les parents "sont obligés de payer des sommes importantes à chaque fois qu'un lot est libéré".

Les étudiants avaient été enlevés le 5 juillet dans le lycée Bethel Baptist de Kaduna, par des dizaines d'assaillants armés qui avaient attaqué l'établissement de nuit, alors qu'ils dormaient dans leurs dortoirs.

Connus localement sous le nom de bandits , des gangs criminels terrorisent depuis de longs mois le nord-ouest du Nigeria où ils pillent les villages, volent le bétail et procèdent à des kidnapping de masse, notamment de lycéens et écoliers.

Plus de 1.000 jeunes ont ainsi été enlevés dans le nord du Nigeria depuis décembre, selon les autorités. La plupart ont été libérés après des négociations et paiement de rançons, malgré les démentis des autorités nigérianes.

Des hommes armés tuent une personne et en enlèvent d'autres

Des hommes armés inconnus ont tué une personne et en ont enlevé d'autres lors d'une attaque dans l'Etat de Sokoto, dans le nord-ouest du Nigeria, a indiqué la police samedi.

La police locale a indiqué dans un communiqué que les hommes armés, que l'on pense être des bandits, ont tué une personne et en ont blessé trois autres lors de l'attaque d'une ville située au siège de la zone de gouvernement local de Tangaza dans l'Etat.

Un nombre indéterminé de personnes ont été kidnappées alors que les hommes armés tiraient sans discernement pour effrayer les résidents, selon le communiqué.

"Les bandits ont tué l'un des commerçants (...) Et dans le processus, ont emporté des denrées alimentaires et des boissons (dans un magasin)", indique le communiqué.

Le motif de l'attaque n'est pas encore connu, mais la police a ouvert une enquête pour le découvrir, ajoute le communiqué.

Ces derniers mois, le Nigeria a connu une série d'attaques commises par des hommes armés qui ont fait des morts.