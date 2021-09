Les partenaires internationaux ont appelé vendredi le président somalien Mohamed Farmajo et le Premier ministre Mohamed Roble à résoudre rapidement leurs différends politiques afin de contribuer à renforcer la stabilité du pays.

Les partenaires, dont l'Union africaine et les Nations Unies, ont exprimé leur inquiétude face à la détérioration du différend entre les deux dirigeants somaliens qui, selon eux, va compromettre la stabilité du pays et faire capoter le processus électoral.

"Nous demandons instamment au président et au Premier ministre de résoudre immédiatement leurs différends, d'éviter de nouveaux échanges inutiles de déclarations publiques et d'annonces personnelles, de s'abstenir de toute action susceptible de déstabiliser la situation sécuritaire et de se concentrer à nouveau sur la conclusion des élections en retard sans plus attendre", ont affirmé les partenaires dans une déclaration commune publiée à Mogadiscio.

La querelle publique entre les deux dirigeants a éclaté la semaine dernière lorsque M. Roble a limogé deux fonctionnaires du gouvernement au sein des agences de sécurité, avant d'être renversé par M. Farmajo, faisant craindre une lutte de pouvoir entre les deux dirigeants.

La déclaration a été publiée alors que les Somaliens marquent le premier anniversaire de l'accord du 17 septembre sur le modèle électoral, conclu entre le gouvernement et les dirigeants des cinq Etats membres fédéraux.

Les partenaires ont indiqué que le peuple somalien a besoin de la gouvernance efficace et inclusive qu'il mérite, notant que les risques actuels de division et de politisation sapent les progrès importants qui ont été réalisés.