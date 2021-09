Le secrétaire général adjoint de l'Union générale tunisienne du travail (UGTT), Sami Tahri a déclaré, samedi, que "la manifestation est un droit à moins que d'en faire un moyen pour diviser les Tunisiens et créer deux peuples dans le pays".

Dans une déclaration aux médias locaux, en marge de la réunion de la commission régionale administrative de l'UGTT à Médenine, Tahri a ajouté que l'organisation ouvrière n'est pas concernée par le mouvement de protestation organisé, aujourd'hui, à l'avenue Habib Bourguiba à Tunis et ne participera à aucune manifestation qui lui soit opposée.

Le responsable syndical a ajouté que l'UGTT appelle au dialogue et à la concertation et à ne pas se laisser entrainer dans la violence, estimant que la mobilisation de la rue de différentes manières dans la situation actuelle peut conduire à un conflit que l'UGTT refuse, ajoutant que la centrale syndicale considère que les contacts entre le Président de la république et l'ensemble des partis, organisations et autres, sont nécessaires pour faire sortir le pays de la crise politique actuelle.

Le secrétaire général adjoint de l'UGTT a qualifié, en outre, la situation dans le pays de "difficile", soulignant que "la période de transition a excédé le délai raisonnable ce qui a entraîné la perturbation des rouages de l'Etat".