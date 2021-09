Le ministre sahraoui des Affaires étrangères, Mohamed Salem Ould Salek a été reçu vendredi par l'ancien président bolivien et actuel président du parti MAS-IPSP (Mouvement vers le socialisme), Evo Morales, quelques jours après l'annonce par La Paz du rétablissement de ses relations avec la République arabe sahraouie démocratique (RASD). Lors de cette rencontre, Ould Salek et Morales ont exprimé leur volonté de renforcer les "liens historiques de coopération et de coordination" existant entre le Front Polisario et le MAS-IPSP "dans le cadre de leurs programmes d'actions respectifs au niveau international", indique l'agence de presse sahraouie, SPS.

Jeudi dernier, le ministère des Affaires étrangères de Bolivie a fait part de sa décision de renforcer ses "relations diplomatiques " avec la RASD, précisant que la suspension des relations entre les deux pays, en 2020, ne reflétait pas l'engagement de la Bolivie dans la lutte contre le colonialisme.

"La Bolivie maintient son engagement à continuer de travailler avec le gouvernement de la République arabe sahraouie afin de renforcer les relations d'amitié, de respect, de solidarité et de coopération", ajoute le ministère.

La Bolivie avait reconnu la RASD le 14 novembre 1982, mais leurs relations ont été gelées en 2020 par l'ex-présidente intérimaire Jeanine Anez, suite au coup d'Etat contre le président Evo Morales.

Le 9 septembre courant, le Pérou a annoncé, le rétablissement des relations diplomatiques avec la République sahraouie.