Des points de vente directe de lentilles et de pois chiche à des prix réglementés ont été ouverts à l’initiative de la Coopérative de céréales et de légumes secs (CCLS) de Blida, au profit des producteurs concernés, en application des instructions de la Direction générale, a indiqué, samedi, un communiqué de cette entreprise publique.

Suite à la hausse enregistrée dans les cours des légumes secs, sur le marché national, et en guise de contribution à la régulation du marché des légumes secs, la CCLS de Blida a procédé à l’ouverture de points de vente directe au profit des producteurs de lentilles et de pois chiche, au niveau des communes de la wilaya, a ajouté le communiqué.

Selon le même document, le prix des lentilles a été fixé à 100 Da le kg. Ce produit est actuellement affiché dans une fourchette entre 223 et 225 da le kg.

Les pois chiche sont proposés à 120 da le kg au niveau des point de vente de la CCLS, contre plus de 300 da sur le marché, a précisé la même source. La CCLS dispose d’une quantité suffisante de ces deux produits pour couvrir les besoins des cito yens avec des prix bas, et les points de vente sont ouverts à tous les citoyens de l’intérieur et du dehors de la wilaya, a-t-on conclu.