Quatorze nouvelles structures socio-pédagogiques seront mises en services pour la rentrée scolaire (21 septembre) dans la wilaya d’El-Oued, a-t-on appris dimanche auprès de la direction locale du secteur de l’Education.

Réalisées au titre des plans sectoriel et communal de développement, ces structures sont composées de neuf (9) groupements scolaires pour le primaire et deux demi-pensionnats d’une capacité de 200 repas/jour pour les paliers du moyen et du secondaire, a précisé le directeur de l’Education, Lakhdar Berkati. Les nouvelles structures, comprenant aussi 37 salles d’extension, ont été programmées en vue de palier aux contraintes du secteur, notamment le phénomène de la surcharge des classes et de l’éloignement des établissements, surtout en zones enclavées, a-t-il ajouté. Le secteur doit réceptionner aussi avant la fin de l’année en cours trois (3) groupements scolaires, une cantine et 42 salles d’extension dans le cycle primaire, en plus de 17 autres salles d’extension dans le moyen et le secondaire, selon le même responsable. Toutes ces nouvelles structures devront contribuer à l’amélioration des conditions de scolarisation, plus particulièrement par la solution du problème de la surcharge des classes, en plus de rapprocher les établissements des élèves en zones enclavées et leur assurer une couverture sanitaire adéquate, a souligné M.Berkati.