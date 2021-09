La JS Kabylie (finaliste), exemptée du tour préliminaire de la Coupe de la Confédération de football, affrontera au second tour la formation marocaine de l'AS FAR qui s'est qualifiée en ramenant un nul blanc (0-0) samedi du Stade de l'Amitié à Cotonou face aux Béninois du Buffles FC.

Au match aller, qui s'est déroulé la semaine dernière à Rabat, les Militaires s'étaient imposés par 3 buts à 1.

Les trois buts des hommes de Sven Vandenbroucke avaient été l’œuvre de Zakaria Fati, Hamza Moujahid et Anouar Tarkhat.

Roland Beakou avait réduit le score pour les Béninois.

La JS Saoura, second représentant algérienne dans cette compétition, lui aussi exemptée du tour préliminaire, jouera contre le vainqueur de la double confrontation entre l'ASA Concorde (Mauritanie) et l'ASCK (Togo).

Au match aller, les Togolais s'étaient imposés sur le score de 3 -0. La manche aller du second tour de la Coupe de la Confédération se déroulera (15-17 octobre) et le retour (22-24 octobre).