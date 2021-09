Le nouvel entraîneur du MCA, le Tunisien Khaled Benyahia a annoncé samedi qu'il s'est engagé avec le Doyen des clubs algériens pour jouer les premiers rôles, et pour gagner des titres.

«Lorsqu'on s'engage avec un grand club comme le Mouloudia, pas besoin que les dirigeants vous fixent des objectifs.

Vous savez dès le départ que vous êtres là pour jouer les premiers rôles et surtout, pour gagner des titres» a assuré en conférence de presse l'ancien capitaine de la sélection tunisienne.

Une mission assez difficile, mais loin de lui «faire peur» assure-t-il, car «issu d'Espérance sportive de Tunis», un autre géant du continent, avec lequel il a déjà gagné de nombreux titres, aussi bien en tant que joueur qu'entraîneur.

«Je suis entraîneur depuis déjà 25 ans, et j'ai eu de nombreuses expériences. Il y a deux ans, j'ai atteint les demi-finales de la Ligue des champions et j'espère réussir d'aussi bons parcours avec le Mouloudia». Certes, Benyahia a pris les commandes techniques du Doyen assez tard et il n'a pas supervisé la première partie du mercato estival , mais il s'est tout de même dit optimiste.

«J'ai une idée assez précise sur mon nouveau club, car je l'avais minutieusement suivi au mois de mars dernier. Les joueurs draftés m'ont l'air bons et je suis prêt à travailler avec eux» a-t-il assuré, avant d'ajouter «nous essayerons d'exploiter les cartes qui nous restent pour renforcer l'effectif par des éléments de grande valeur» a-t-il souhaité.

Interrogé sur le profil des joueurs qu'il espère enrôler, Benyahia n'a pas avancé de nom précis, mais a expliqué que son choix devrait se porter sur «des éléments expérimentés, âgés entre 26 et 29 ans».

Le Tunisien avait débarqué à Alger assez tard dans la soirée de vendredi, et c'est le président du Conseil d'administration Amar Brahmia qui s'était présenté à l'aéroport Houari Boumediene pour l'accueillir.

L'ancien défenseur central de l'EST et de la sélection tunisienne a été présenté au public ce samedi matin, avant d'animer une conférence de presse au stade du 5-Juillet.