La Fédération internationale de volleyball (FIVB) a annoncé dimanche sur son site officie l'ouverture de la procédures de candidature pour organiser les prochaines éditions des Championnats du monde de beach-volley (2023, 2025 et 2027), en invitant les différentes fédérations nationales et les organisateurs à soumettre des manifestations d'intérêt.

Les Mondiaux FIVB de beach-volley représentent le summum de cette discipline, qui compte 489 millions de spectateurs dans le monde. Organisé tous les deux ans, cet événement prestigieux voit 48 équipes par sexe (messieurs/dames) s'affronter sur 10 jours de compétition, pour le titre mondial. Avec 208 matchs au total, la compétition offre de nombreuses actions passionnantes pour les spectateurs et les fans du monde entier. La dernière édition, organisée en 2019 à Hambourg (Allemagne) avait atteint une audience cumulée de 158 millions de téléspectateurs dans le monde, à travers 77 diffuseurs et 112 pays. L'Italie devrait organiser la prochaine édition, prévue en 2022. " Les Fédération Nationales et les organisateurs d'évé nements intéressés peuvent désormais soumettre un formulaire de manifestation d'intérêt avant le 30 novembre 2021. L'hôte des Championnats du monde de volleyball de plage 2023 sera annoncé d'ici février 2022", a indiqué la FIVB.

" Les Championnats du monde FIVB de beach-volley comptent parmi les événements sportifs les plus excitants et divertissants au monde. Non seulement l'événement présente le meilleur du volleyball de plage, mais il donne également un énorme coup de fouet au tourisme et à l'économie de la ville hôte. Et l'impact de l'événement sur le profil international de l'hôte a le pouvoir de vraiment changer la donne", a déclaré le PDG de volleyball World, Finn Taylor. L'instance mondiale a rappelé que les récentes éditions des Championnats du monde étaient fantastiques et ont généré des audiences télévisées véritablement mondiales pour le beach-volley les villes hôtes. " Nous avons hâte d'aller en Italie pour l'événement de l'année prochaine et nous sommes impatients de voir de nombreuses autres villes de classe mondiale exprimer leur intérêt à accueillir les Championnats du monde à l'avenir", a souhaité Taylor.