Les travaux de réhabilitation de la salle omnisports d’Arzew, à l’arrêt depuis près de deux ans, vont bientôt reprendre en prévision de la Coupe arabe des clubs de handball, que va accueillir le club local en mars 2022, a-t-on appris dimanche auprès de son président. "La visite du wali d’Oran, samedi à Arzew, a permis de débloquer la situation au niveau de la salle OMS de la ville où les travaux de réhabilitation sont à l’arrêt depuis un bon bout de temps. Le wali a donné des instructions fermes aux services concernés afin d’achever le reste des opérations de réhabilitation de cet équipement, ce qui nous a fortement soulagé", a déclaré à l’APS, le président de l’ES Arzew, Amine Benmoussa.

La salle OMS d’Arzew, d’une capacité d’accueil de 3.000 places, a encore besoin d’au moins trois opérations pour être livrée après avoir subi des travaux de mise à niveau, sans toutefois les parachever, a souligné le même responsable.

Les tâches restantes concernent le revêtement de la salle par un nouveau parquet, l’étanchéité et la peinture intérieure et extérieure de l’inf rastructure. Les vestiaires et les autres équipements sont, quant à eux, fin prêts après avoir subi des travaux de réaménagement, a-t-il fait savoir.

La direction de l’ESA, pensionnaire du championnat d’Excellence, a signé, en juin dernier à Oran, la convention officielle avec l’Union arabe de handball pour organiser la coupe arabe des clubs vainqueurs de coupes, dont le coup d’envoi est prévu pour le 1er mars prochain, rappelle-t-on. "Franchement, au vu du retard accusé dans la réhabilitation de la salle OMS d’Arzew, nous commencions vraiment à nous inquiéter, mais avec ces engagements du wali, nous pouvons lancer un ouf de soulagement et nous tourner vers les autres aspects de la préparation du rendez-vous arabe pour qu’il soit couronné d’un franc succès", a encore déclaré Amine Benmoussa. Etant inscrit dans le cadre des compétitions expérimentales (test-évents) en prévision de la tenue à Oran de la 19e édition des jeux méditerranéens (25 juin-5 juillet 2022), les autorités locales accordent un intérêt particulier à la réussite de la coupe arabe des clubs, s’est félicité le même dirigeant. Outre la salle OMS d’Arzew, le Palais des sports ‘’Hammou-Boutelilis’’ à Oran, qui a bénéficié d’une large opération de toilettage et de mise à niveau, est retenu pour abriter les matchs officiels de la c ompétition arabe, a-t-il souligné.