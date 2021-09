Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu, jeudi, le vice-président du Conseil présidentiel libyen, Moussa Al-Kouni, en visite officielle en Algérie à la tête d'une délégation, dans le cadre "de la concertation continue entre les deux pays frères", selon un communiqué de la Présidence de la République.

"Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu, aujourd'hui, le vice-président du Conseil présidentiel libyen, Moussa Al-Kouni, arrivé à Alger pour une visite officielle à la tête d'une délégation, dans le cadre de la concertation continue entre les deux pays frères", lit-on dans le communiqué de la Présidence de la République.

Le président de la République a réaffirmé "la position de l'Algérie qui soutient le règlement de la crise libyenne, à même de permettre l'organisation des élections prévues, édifier les institutions de l'Etat et rejeter toute forme d'ingérence étrangère dans les affaires internes de la Libye", selon la même source.

Pour sa part, le vice-président du Conseil présidentiel libyen a mis en avant "la convergence totale des vues avec Monsieur le Président sur les différents dossiers, saluant les efforts continus de l'Algérie en termes de coordination et de concertation pour servir les intérêts des deux peuples frères, et la décision de réouverture de l'ambassade d'Algérie à Tripoli, de son Consulat à Sabha, de la ligne aérienne Alger-Tripoli et des passages de Ghat et de Ghadamès", ajoute le communiqué.

La rencontre s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra et du Directeur de cabinet de la Présidence de la République, Noureddine Bardad Daïdj.