Le ministère des Moudjahidine et des Ayants-droits a annoncé, jeudi, l'organisation d'un concours national pour la conception du logo du 60e anniversaire de la fête d'indépendance, (5 juillet 1962/5 juillet 2022).

"Dans le cadre des préparatifs des festivités commémorant le 60e anniversaire de la fête de l'indépendance, le ministère des Moudjahidine et des Ayants-droits annonce l'organisation d'un concours pour la conception du logo de cette fête nationale", précise le ministère. S'agissant des conditions de participation à ce concours, ouvert aux infographes (concepteurs de logos), le ministère a cité notamment, la justification d'un âge de plus de 18 ans, jouir de la nationalité algérienne, et le respect de toutes les clauses du règlement intérieur téléchargeable sur le site officiel du ministère des Moudjahidine.

Devant représenter "une symbolique historique et des significations de l'édification de l'Algérie", le logo à concevoir doit également partir d'un concept original, ajoute le ministère qui a relevé la nécessité pour la participant de joindre une fiche descriptive du logo détaillant la philosophie, la description, les couleurs et les caractères graphiques utilisés.

Les ouvres réalisées au titre de ce concours seront sélectionnées par un jury spécialisé, sachant que la récompense financière consentie au lauréat est estimée à 300.000 Da, pour peu que le ministère de tutelle conserve la propriété de l'œuvre retenue, la liberté de son exploitation et de l'adapter.

Le ministère appelle également les participants à accompagner leurs produits, de cartes d'informations contenant le nom, le prénom, la date de naissance, l'adresse et le numéro de téléphone. La durée de préparation des œuvres a été fixée à 15 jours, à partir de la date de la 1e annonce du concours dans les journaux nationaux, avec le droit de participer avec plus d'une £uvre, à adresser via l'adresse électronique suivante: mdm60eme@m-moudjahidine.dz.

A l'occasion, le ministre du secteur a appelé, sur son compte officiel Twitter, "les jeunes algériens à participer au concours national pour la conception du logo propre aux festivités commémorant le 60e anniversaire de la fête de l'indépendance.