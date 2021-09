Le Premier ministre, ministre des Finances, M. Aïmene Benabderrahmane, a reçu jeudi, le ministre d'Etat indien pour les Affaires étrangères, M. Shri V. Muraleedharan, qui effectue une visite de travail en Algérie, indique un communiqué des services du Premier ministre.

L'audience a été l’occasion d’un "large échange de vues sur l’état et les perspectives du renforcement des relations algéro-indiennes et de la consolidation des partenariats établis entre les deux pays, notamment dans le domaine économique, et ce à l’occasion des prochaines échéances de l’agenda bilatéral", précise la même source.