Des aides humanitaires contenant des tentes et un groupe électrogène ont été envoyées, mercredi, au Niger à bord d'un avion militaire à partir de la base aérienne de Boufarik, à destination de la base aérienne de déploiement secondaire située au secteur opérationnel de In Guezzam et qui viennent s'ajouter aux aides humanitaires contenant des tentes et des produits alimentaires acheminés par voie terrestre et livrées aux autorités nigériennes au niveau des frontières, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"En consécration des principes de coopération et de solidarité humanitaire avec les différents pays frères et amis, une cargaison d'aides humanitaires a été envoyée, le 13 septembre 2021, à bord d'un avion militaire à partir de la base aérienne de Boufarik à destination de la base aérienne de déploiement secondaire située au secteur opérationnel de In Guezzam, contenant des tentes et un groupe électrogène, qui viennent s'ajouter aux aides humanitaires contenant des tentes et des produits alimentaires acheminés par voie terrestre et livrées aux autorités nigériennes au niveau des frontières avec le Niger à la wilaya de In Guezzam (6e région militaire)", précise le communiqué.

"Cette opération témoigne, une fois de plus, de l'accompagnement de l'Armée nationale populaire (ANP) à toutes les initiatives humanitaires et son engagement permanent à accomplir ses nobles missions", conclut la source.