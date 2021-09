L’université Mohamed Lamine Debaghine (Sétif 2) a conclu jeudi, une convention de coopération avec l’université Jena (Allemagne) d’une durée de 3 ans concernant toutes les spécialités et niveaux scientifiques.

La convention intervient dans le cadre du programme international Erasmus + à travers la concrétisation du projet de recherche intitulé "l’alliance académique pour la réconciliation et l’édification de la paix" par l’université algérienne Mohamed Lamine Debaghine et l’université allemande Jena en partenariat avec des universités de l’Autriche, la Jordanie, l’Algérie et Gaza (Palestine), a déclaré à l’APS la vice-recteur de l’université Sétif 2 chargée des relations internationales Nawel Abdelatif Mami en marge de la signature de cette convention.

La convention liant les deux universités pendant 3 ans donnera lieu à un jumelage entre les 2 universités concernant tous les niveaux et spécialités scientifiques, a déclaré la même responsable, précisant qu’il sera procédé à travers ce jumelage au lancement du premier projet Master académique international en Droit et sciences politiques, spécialité sciences politiques intitulé "les relations internationales, la réconciliation et études de la paix ".

Ces recherches académiques seront encadrées par des experts de l’université allemande et des enseignants de l’université Mohamed Lamine Debaghine au profit des étudiants Master spécialité relations internationales, a-t-elle dit, indiquant que les étudiants bénéficieront de formation de présence à l’université Jena en deuxième année Master en vue de préparer le mémoire de fin d’étude financé par l’union européenne. Le jumelage permettra l’élargissement des différents domaines de recherche scientifique à l’université Sétif 2 et concernera aussi des offres spécialisées en doctorat relatives à différents domaines de l’université dans les spécialités des sciences humaines et sociales, a-t-on souligné.

Il s’agit là du plus grand projet international entretenu par l’université Sétif 2 dans le domaine des sciences humaines et sociales, a fait savoir Mme. Abdelatif Mami.

Erasmus+ est un programme agréé par la commission européenne dans le domaine de l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport , a-t-on rappelé, ajoutant que récemment il a été procédé à l’adoption de partenariat entre les pays de l’union européenne et les différents pays du monde dans le cadre de ce programme.

Ce programme vise notamment la consolidation de la solidarité et l’entraide dans les différents domaines de l’éducation , d’entrainement et de jeunes et l’élimination des frontières artificielles entre les différentes formes de travaux et projets et l’encouragement également des nouvelles idées pour capter de nouveaux éléments efficaces du monde du travail, et de la société civile ainsi que l’encouragement des nouvelles formes de coopération.