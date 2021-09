Les huit points de vente ouverts, pour la première fois, en perspective de la rentrée scolaire 2021/2022 disposent de plus de 46.000 manuels scolaires (tout cycles confondus), a-t-on appris auprès du directeur du Centre de distribution des documents pédagogiques de Blida, Ait Mesbah Kaci. Il a signalé la tenue, parallèlement à ces points de vente, de la foire du livre scolaire, organisée annuellement à la veille de la rentrée scolaire. Ces points de vente, concentrés au niveau des zones à forte densité démographique aux fins de les rapprocher des citoyens, ont été repartis au niveau des centres culturels "Mohamed Khedioui" de la cité Djilali Bounaàma, et "Hadj Mahfoudh" de la cité El-wouroud Walbanafsadj du centre ville de Blida. A cela s’ajoutent, les points de vente ouverts au niveau des maisons de jeunes de la cité AADL d’Ouled Aich, la cité "Dallas" de Boufarik, face au CEM "Mehali" d’El Affroun (Ouest), le CEM "El Mourabitoune" de Meftah (extrême Est) et devant la maison de jeunes mitoyenne au CEM " Arabi Larbi" de l’Oued El Alleugue.

Toujours selon M.Ait Mesbah, cette opération devant se poursuivre jusqu’au 20 du mois courant dans le but d’assurer le livre scolaire aux élèves, par tous les moyens et au même prix, "se déroulera parallèlement à la vente des mêmes livres au niveau des établissements scolaires". Il a fait part de la distribution, au mois de juin dernier, de plus d’1,7 million de livres scolaires (tout cycles confondus) au profit des établissements scolaires de la wilaya. Le même responsable a, également, rassuré quant à la disponibilité du livre scolaire à Blida, dans les trois cycles éducatifs, a-t-il dit, soulignant la disponibilité actuellement, au niveau CDDP de la wilaya, d’un stock de 2,4 millions de manuels scolaires.