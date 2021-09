Une motion de soutien au sélectionneur national Djamel Belmadi a été adoptée, jeudi par le bureau fédéral de l'instance algérienne de football (FAF) en guise d'encouragement à l»équipe nationale algérienne engagée actuellement dans les qualifications pour la Coupe du monde Qatar-2022. «Les membres du BF, tout en réitérant leur soutien indéfectible au sélectionneur national, dénoncent fermement toute atteinte qui puisse nuire à la stabilité de l’équipe nationale engagée dans d’importantes échéances dont la défense de son titre continental et les qualifications pour la prochaine Coupe du monde Qatar 2022», a indiqué l'instance fédérale dans un communiqué rendu public à l'issue d'une réunion du BF.

Cette réunion, la première du BF après le déroulement des deux premières journées des éliminatoires pour la Coupe du monde-2022, a été «une occasion aux membres présents d’adopter, à l’unanimité, une motion de soutien au sélectionneur de l’équipe nationale A, Djamel Belmadi», a ajouté la même source.

Lors des deux premières journées des qualifications du mondial 2022, disputées début septembre, les Verts avaient dominé Djibouti (8-0) au stade Mustapha Tchaker et ont fait match nul avec le Burkina Faso (1-1) à Marrakech. A l'issue de deux premières journées de qualifications, l'Algérie est le Burkina Faso occupent la tête du groupe A avec 4 points devant le Niger (3 pts). Djibouti ferme la marche (0 pt). Les coéquipiers de Riad Mahrez joueront les deux prochaines journées (3è et 4è) comptant pour les qualifications au Mondial de Qatar, face au Niger en aller-retour début octobre prochain, à Blida puis à Niamey.