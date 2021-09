Le diabète est une maladie chronique qui peut avoir des conséquences graves pour la santé. On fait le point sur les symptômes qui peuvent traduire une hyperglycémie chronique.

Environ 5 % de la population française souffre de diabète, une maladie qui se caractérise par une hyperglycémie chronique – c'est-à-dire : par un taux de sucre dans le sang (glycémie) anormalement élevé en permanence.

Dans le détail, on distingue 2 types de diabète :

Le diabète de type 1 (ou DT1) est le plus rare puisqu'il ne représente que 10 % des cas de diabète. Il s'agit d'une maladie auto-immune : le système immunitaire détruit les cellules du pancréas chargées de sécréter l'insuline, l'hormone qui régule la glycémie. Le DT1 apparaît plutôt durant l'enfance ou l'adolescence.

Le diabète de type 2 (DT2) est plus répandu : il survient lorsque les cellules de l'organisme deviennent résistantes à l'insuline, ce qui conduit le sucre à rester en circulation dans l'organisme, d'où l'hyperglycémie chronique. Le DT2 survient plutôt vers 40 ans.

Le diabète est parfois asymptomatique

Contrairement aux idées reçues, le diabète (DT1 ou DT2) est une maladie grave : parce que le sucre peut attaquer les vaisseaux sanguins et les nerfs, on peut observer le développement d'une rétinopathie diabétique (avec une baisse de l'acuité visuelle), d'une insuffisance rénale chronique (les reins ne sont plus capables de filtrer le sang), d'un accident cardiovasculaire (un accident vasculaire cérébral ou un infarctus du myocarde, par exemple), de neuropathies... Attention ! Le diabète (et surtout le diabète de type 2) n'est pas toujours symptomatique : il peut parfois rester longtemps silencieux avant d'être diagnostiqué !

1/9 - La fatigue

Les personnes diabétiques souffrent souvent d'une fatigue intense – celle-ci peut même perdurer au repos. En effet : le sucre sert normalement de "carburant" à l'organisme.

Or, en cas d'hyperglycémie chronique, le sucre "stagne" dans les vaisseaux sanguins et ne peut pas être utilisé par les cellules, d'où une fatigue persistante.

2/9 - La vision floue

Le diabète s'attaque aux petits vaisseaux sanguins (les capillaires) qui circulent dans les yeux : les diabétiques peuvent donc souffrir d'une vision "floue" (pas forcément en permanence), mais aussi d'une sécheresse oculaire, d'un dédoublement brutal de la vue (on voit "double") ou encore de difficultés à percevoir les couleurs.

3/9 - Une soif intense

Chez une personne diabétique, les reins travaillent beaucoup plus pour éliminer le sucre qui est en excès dans le sang (c'est l'hyperglycémie) : en résulte une soif intense (on parle de polydipsie) et... une envie de faire pipi beaucoup plus fréquente (on parle de polyurie).

4/9 - Des infections fréquentes

On le sait : les bactéries se multiplient et se développent plus facilement dans un environnement chargé en sucre. Or, les diabétiques souffrent d'une hyperglycémie chronique, c'est-à-dire d'un taux de sucre dans le sang anormalement élevé en permanence : ils présentent donc un risque accru d'infections bactériennes – d'autant plus que l'hyperglycémie a tendance à affaiblir le système immunitaire.

5/9 - Des infections urinaires à répétition

Cystite, urétrite, pyélonéphrite... Les infections urinaires sont fréquentes chez les diabétiques (et surtout chez les femmes) notamment parce que l'urine est sucrée et parce que l'hyperglycémie chronique peut perturber la vidange de la vessie.

6/9 - Une cicatrisation difficile

Le diabète a tendance à ralentir la cicatrisation des plaies : ce phénomène (qui n'est pas encore totalement compris) serait lié à des processus inflammatoires ainsi qu'à un transport de l'oxygène dans les vaisseaux sanguins moins efficace. Les diabétiques présentent donc un risque accru de plaies chroniques – lorsque celles-ci apparaissent aux pieds, il y a un véritable risque d'amputation.

7/9 - Des troubles digestifs

L'excès chronique de sucre dans le sang qui caractérise le diabète peut être à l'origine de perturbations au niveau de la flore intestinale : on peut voir proliférer des "mauvaises bactéries" ainsi que des agents pathogènes. En résultent des troubles digestifs : brûlures d'estomac, ballonnements, nausées, vomissements, diarrhée et/ou constipation...

8/9 - Un coma acidocétosique

Ce symptôme ne concerne que le diabète de type 1 : à cause de l'acidification du sang (qui est provoquée par cette fameuse hyperglycémie chronique), la personne qui souffre d'un DT1 peut subir un coma acidocétosique. Très impressionnant, ce symptôme neurologique constitue parfois le premier signe du diabète de type 1.

9/9 - Un amaigrissement

Là encore, il s'agit d'un symptôme spécifique au diabète de type 1 : malgré une polyphagie (c'est-à-dire : un appétit anormalement important), les diabétiques DT1 perdent du poids puisque les cellules, qui ne peuvent pas utiliser le sucre pour fonctionner, puisent dans les réserves de graisse et dans la masse musculaire.