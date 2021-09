Les participants à la 19ème édition du colloque national dédié à la mémoire du défunt Cheikh Sidi Mohamed Belkebir ont plaidé, mercredi dans la soirée à Adrar, pour la valorisation de la personnalité et l’œuvre éducative et les recherches cognitives de cette éminente personnalité religieuse.

Chouyoukh et imams ont ainsi appelé à capitaliser les méthodes et programmes d’enseignement de l’école coranique de Cheikh Sidi Mohamed Belkebir, et les ériger en normes pour l’octroi d’autorisations d’ouverture de zaouias et autre structures d’enseignement.

Ils ont recommandé, en outre, l’extension de segments communs entre les différentes zaouias à travers le pays pour des jumelages scientifiques et éducatifs entre elles, en plus d’accompagner les imams à travers un dispositif réglementaire en adéquation avec leurs diplômes. Les participants à ce colloque intitulé "L’imam, un message religieux et une valeur nationale" ont plaidé aussi pour la mise en place d’une législation visant à immuniser l’imam et à consacrer son statut au sein de la société, ainsi que pour l’institution d’un prix de la meilleure recherche sur le thème à l’occasion de la journée nationale de l’Imam.

Ils ont valorisé, à ce titre et avec fierté et considération, l’annonce du Président de la République M.Abdelmadjid Tebboune, de décréter le 15 septembre de chaque année, journée nationale de l’Imam.

La 19ème édition du colloque national dédiée à la mémoire de l’éminent Cheikh Sidi Mohamed Belkebir, organisé au palais de la Culture d’Adrar, a été consacrée au rôle de l’Imam au sein de la société.

La séance d’ouverture a été marquée par la lecture par le ministre des affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, du message adressé au colloque par le Président Abdelmadjid Tebboune et dans lequel il est fait l’annonce de la consécration du 15 septembre journée nationale de l’Imam.