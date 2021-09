L'Union européenne (UE) lance à travers le programme "EU Neighbours South", le concours "Tandem Media Awards", dans sa première édition dédiée à la Culture et aux candidats de neuf pays méditerranéens dont l'Algérie, annoncent les organisateurs sur la page Facebook de l'UE.

Ouvert aux journalistes, étudiants en journalisme et aux artistes issus d'Algérie, Palestine, Tunisie, Libye, Liban, Jordanie, Syrie, Egypte et Maroc, ce concours repose sur l'idée d'une collaboration à deux (binôme) qui aura à fournir des contenus médiatiques innovants autour des différentes thématiques en lien avec la Culture.

Lors de cette première édition placée sous le slogan "Speak up culture!", trois tandems seront récompensés: journalistes homme-femme, journaliste professionnel et étudiant en journalisme et le binôme journaliste-artiste.

Les duos de candidats auront à produire un contenu journalistique commun sur différents supports, (article print, article web, émission TV, émission radio, capsule vidéo, reportage télévisé, reportage radio, reportage photo, podcast ou encore bande dessinée).

Les lauréats seront invités à assister à la cérémonie de remise des prix, prévue en décembre 2021 et bénéficieront d'une récompense financière et d'un voyage de presse culturel au cours de l'année 2022.

La date limite de soumission des travaux proposés au concours étant fixée au 14 novembre 2021, "EU Neighbours South"

le règlement intérieur et toutes les informations et documents de participation nécessaires.

Les organisateurs rappellent que les contenus proposés doivent être "de préférence lié à un projet ou une initiative culturelle financés par l'UE dans la région du voisinage Sud de l'Union européenne".