L'Opéra d'Alger " Boualem Bessaiah" a annoncé, jeudi, l'organisation du 20 au 24 septembre courant, d'auditions nationales en vue de la sélection de musiciens et de chanteurs issus de l'Institut national supérieur de musique (INSM), les conservatoires, les IRFM (Institut national de formation musicale d'Alger) et annexes à travers le territoire national.

"Dans le cadre de la réorganisation et la redynamisation se ses effectifs (l'orchestre et Chœur Symphonique), l'Opéra d'Alger "Boualem Bessaiah" organise des auditions du 20 au 24 septembre 2021, en direction des musiciens issus des instituts de musique, tels que l'INSM, les conservatoires et les IRFM et annexes à travers le territoire national ainsi que les musiciens activant au paysage artistique professionnel algérien", lit-on dans un communiqué posté sur la page Facebook de l'Opéra d'Alger.

L'organisation des auditions se fera "sous la supervision d'un jury sélectionné avec soin et composé de professionnels (Musiciens, professeurs), précise la même source.