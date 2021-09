La déléguée nationale à la protection et à la promotion de l'enfance, Mme Meriem Cherfi a souligné, jeudi à Annaba, l'importance du rôle de la société civile dans la promotion des droits de l'enfant pour assurer une prise en charge efficace sur le terrain de cette catégorie.

Les associations et divers acteurs actifs dans les domaines qui concernent la vie de l'enfant "sont appelés à améliorer leurs performances et coordonner les efforts des différents acteurs pour promouvoir la prise en charge de l’enfance à divers niveaux sanitaires, éducatifs, sociaux et psychologiques", a précisé Mme Cherfi, lors d'une visite de terrain, où elle s’est rendue dans des établissements spécialisés dans la prise en charge des enfants dans la wilaya d'Annaba.