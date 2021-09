Le président de la Fédération algérienne de judo Yacine Silini a été installé à la tête de la Commission des athlètes, a annoncé le Comité Olympique et sportif algérien (COA) mercredi.

"Le Président du Comité Olympique et Sportif Algérien M.Abderrrahmane Hammad et le secrétaire général, M.Khireddine Barbari, ont présidé aujourd'hui l'installation de la commission des athlètes au siège du comité", indique un communiqué du COA sur page officielle Facebook.

Cette commission est présidée par Yacine Silini, membre du Comité exécutif et président de la fédération nationale de judo, précise la même source.

Outre son président, la commission des athlètes est composée entre autres, de trois anciens médaillés olympiques:Ali Saïdi-Sief (médaillé d’argent olympique), Mohamed Allalou (médaillé de bronze olympique), Mme Soraya Haddad (médaillée de bronze olympique) et Malik Louahla, athlète olympique et entraîneur d’athlétisme et président de l’association des olympians algériens.