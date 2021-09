Le représentant du Front Polisario en Espagne, Abdallah Laarabi considère que la nomination prévue de Staffan de Mistura en tant que nouvel émissaire pour le Sahara occidental constitue une nouvelle opportunité à saisir par l'ONU pour accorder au peuple sahraoui le droit à l'autodétermination à travers l'organisation d'un référendum au Sahara Occidental.

Dans une déclaration à l'agence Europa Press, Abdallah Laarabi a indiqué que "la nomination prévue de Staffan de Mistura constitue une nouvelle opportunité à saisir par l'ONU pour accorder au peuple sahraoui le droit d'exprimer ses aspirations à travers un référendum d'autodétermination". "Il s'agit là d'une nouvelle tentative pour relancer le processus de paix onusien", a-t-il dit.

Abdallah Laarabi a appelé le Conseil de sécurité à "soutenir le peuple sahraoui et à lui accorder la chance d'exprimer ses aspirations à travers un référendum, et ce de manière démocratique et transparente".

Il impute l'entrave du processus de paix à "l'entêtement de l'occupation marocaine et à l'inertie de la communauté internationale qui a contribué à l'échec de la Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental (MINURSO) dans l'accomplissement de sa principale mission pour laquelle elle a été créée en 1991".

Pour rappel, le futur émissaire proposé par Guterres pour relancer le processus de paix au Sahara Occidental, à l'arrêt depuis 2019, a été nommé en 2014 envoyé spécial sur la crise en Syrie.