La Compagnie aérienne nationale Air Algérie compte lancer un plan de développement 2021-2025 pour renforcer sa position sur le marché algérien et occuper une place de prestige sur le marché aérien mondial, particulièrement dans l'espace africain, a indiqué un communiqué du ministère des Transports.

Dans le cadre de ses rencontres avec la direction générale d'Air Algérie visant à examiner sa situation, à élaborer son plan de restructuration et à réformer sa gestion, le ministre des Transports, Aïssa Bekkaï a présidé, mercredi, une réunion en présence de cadres du ministère, du PDG par intérim de la compagnie, de son conseiller aux affaires financières, de la directrice du département commercial, de la directrice de gestion des recettes, du directeur des finances et de la comptabilité et d'un chargé des études et de l'analyse, a posté le ministère sur sa page Facebook.

Le PDG par intérim d'Air Algérie a donné un aperçu général sur la vision prospective pour le développement de la compagnie et se préparer à la période post-coronavirus, en prenant en considération les grands changements enregistrés en matière de transport aérien aux plans local, régional et international, selon la même source.

Dans ce cadre, il a cité les mesures à prendre pour permettre à la compagnie d'occuper une place de prestige, particulièrement dans l'espace africain qui enregistre "un développement notable" dans tous les domaines.

Pour leur part, les gestionnaires et cadres de la compagnie ont présenté les principaux axes du plan de développement 2021-2025 que la compagnie compte lancer.

Ce plan prévoit essentiellement de renforcer la position de la compagnie sur le marché algérien, de développer les lignes intérieures et de renouveler la flotte d'Air Algérie pour un accès au marché africain croissant, de révision les textes juridiques et organisationnels régissant l'activité du transport aérien et de les restructurer en créant des filiales spécialisées dans les activités secondaires de l'aviation.

Il est prévu la création d'une entreprise de maintenance avant le 31 décembre prochain ainsi qu'une société de services terrestres en 2022.

Le plan vise également l'adhésion à certains groupes professionnels, la promotion de la destination Algérie en collaboration avec les instances et établissements concernés, outre l'introduction de la technologie et la numérisation dans l'ensemble des services clients afin de "les promouvoir et les rendre plus attractifs".