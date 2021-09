Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a reçu jeudi à Alger le ministre l'Etat indien auprès du ministère des Affaires étrangères, Shri V. Muraleedharan, avec qui il a discuté du renforcement de la coopération bilatérale dans les domaines des énergies et des mines, mais aussi dans le domaine du dessalement de l'eau de mer.

"Cette rencontre a permis de discuter du renforcement des relations de coopération entre les entreprises des deux pays, dans tous les secteurs ayant trait à l'énergie, notamment les hydrocarbures et l'électricité", a indiqué M. Arkab dans une déclaration à la presse à l'issue de cette rencontre.

Il a été question, en outre, du développement des relations dans le secteur des mines, pour ce qui concerne la prospection, la recherche, la cartographie, l'exploitation et la production des substances minières, a ajouté le ministre qui a émis le souhait de voir la participation des entreprises indiennes au développement des nouveaux projets miniers en Algérie.

L'expérience indienne en matière de dessalement de l'eau de mer et les moyens d'accélérer la réalisation des projets dans ce domaine sont autant de sujets abordés lors de cette rencontre, selon M. Arkab.

Les deux parties ont passé également en revue les opportunités d'investissement dans le domaine de la pétrochimie ainsi que de la production des engrais et fertilisants, et la transformation des phosphates.

Le ministre des Energies et des Mines a révélé que de nombreux domaines connaitront des échanges directs d'expériences au cours de réunions qui regrouperont les représentants de sociétés algériennes et indiennes, à l'instar de Sonatrach, Sonelgaz et Manadjem El Djazair.