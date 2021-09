Le nombre des comptes bancaires ouverts depuis le lancement des produits de la finance islamique s'est élevé à 15.000 comptes à travers lesquels un montant total de 10 Mds Da a été déposé jusqu'à mai dernier, a indiqué jeudi à Alger le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane.

Répondant aux questions des membres de l'Assemblée populaire nationale (APN) sur le Plan d'action du Gouvernement, le Premier ministre a fait savoir que la finance islamique constituait l'un des modes de financement sur lequel le Gouvernement devra miser en matière de financement.

Soulignant, dans ce sens, que le financement de l'économie et la création d'infrastructures et de nouveaux équipements publics exigeait le recours à de nouvelles ressources en dehors des banques, M. Benabderrahmane a affirmé que la finance islamique est "un mode important" pour la mobilisation de l'épargne et l'absorption de la liquidité circulant dans le marché parallèle.