Plusieurs députés de l'Assemblée populaire nationale (APN) ont appelé, mardi, à la création d'une commission d'inspection ministérielle chargée du suivi de la mise en œuvre du Plan d'action du Gouvernement (PAG) afin d'éviter le laisser-aller et l'arrêt des projets à l'origine de la perte de la confiance du citoyen.

Le député du Front El Moustakbel, Abdelhalim Zakour a plaidé pour "la cessation des pratiques anciennes qui ont entrainé la perte de la confiance du citoyen en les hautes autorités à cause du laisser-aller, la négligence et l'arrêt subit des projets en dépit des enveloppes financières affectées et des permis de réalisation".

Et d'ajouter que le nouveau gouvernement "doit veiller à l'application de son plan sur le terrain en définissant les délais à cet effet", insistant sur "la nécessité de créer une commission d'inspection ministérielle composée de cadres compétents et chargée de mettre en oeuvre ce plan à même de répondre aux aspirations du peuple et rétablir sa confiance en l'Etat".

Pour sa part, le député du FLN, Ali Djelouli a relevé "le problème de la non application des précédents plans du gouvernement sur le terrain, entrainant la perte de la crédibilité de l'Etat devant le citoyen qui attend la réalisation de plusieurs projets qui puissent améliorer sa vie", appelant à "créer une commission chargée du suivi de la mise en œuvre du plan afin d'éviter les anciennes pratiques qui avaient des incidences négatives sur la vie publique.

Pour sa part, le député Zine el Abidine Didiche (Front el Moustakbal) s'est interrogé sur "la possibilité de convaincre un citoyen démuni qui vit dans un pays riche en ressources quant à l'existence de mesures prises pour l'amélioration de son niveau de vie sans le voir de ses propres yeux ou de le ressentir dans son quotidien", soulignant, dans ce sens, "l'impérative réforme de l'administration et l'élimination de la bureaucratie qui fais obstacle au citoyen". Concernant le plan d'action du Gouvernement, qui répond, a-t-il dit, aux aspirations des citoyens, le même député a relevé l'importance de distribuer les projets selon les exigences de chaque région et les priorités de ces habitants afin de pallier aux lacunes de manière urgente. Pour rappel, les séances de débat du Plan d'action du Gouvernement se poursuivent pour le 2e jour consécutif par les députés de l'APN après avoir été présenté, lundi, par le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane.

Le débat devra se poursuivre jusqu'à mercredi soir. Les députés écouteront, jeudi, les réponses du Premier ministre