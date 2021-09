Le Directeur général de l'Entreprise nationale de promotion immobilière (ENPI), Nassim Racim Ghalem, a donné de "fermes" instructions pour la préparation de l'opération de distribution de logements promotionnels publics (LPP) prévue en début novembre, a affirmé l'Entreprise.

Selon une publication de l'ENPI sur sa page facebook officielle, ces instructions ont été données lors d'une réunion présidée par M. Ghalem, consacrée à l'opération de recouvrement et à la préparation de la cérémonie de distribution de logements, prévue le 1 novembre prochain.

Ont pris part à cette réunion organisée en application des instructions du ministre de l'Habitat, de l'urbanisme et de la ville, le directeur général adjoint chargé du contrôle des réalisations, la directrice centrale du foncier et des études, le directeur central des finances et de la comptabilité, le directeur central du commerce et de la gestion foncière, le directeur centrale de l'informatique et les directeurs généraux des deux filiales de l'ENPI, ainsi que les directeurs régionaux, précise la même source.

A cett e occasion, M. Ghalem a donné de "fermes" instructions pour la concentration des efforts sur le recouvrement des redevances auprès des souscripteurs, la préparation de l'opération de distribution de logements prévue en début novembre, et "l'application rigoureuse" des instructions données pour la réalisation des objectifs tracés, la prise en charge des préoccupations des souscripteurs, et la levée de toutes les réserves au niveau des différentes cités.