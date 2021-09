Le CR Belouizdad recevra les Nigérians d'Akwa United dimanche soir, à partir de 21h00 au stade Omar Hamadi de Bologhine, pour le compte du tour préliminaire "retour" de la Ligue des champions africaine de football, a annoncé mercredi dans un communiqué la Direction des Rouge et Blanc. Le Chabab, double champion d'Algérie en titre, est habituellement domicilié au stade du 20-Août 1955 d'El Anassers, mais il a exceptionnellement décidé de transférer ses quartiers à Bologhine pour ce match de C1.

Un choix qui s'explique essentiellement par le fait que le stade Omar Hamadi dispose d'un éclairage nocturne fiable, ce qui permet d'y organiser facilement un match, même au-delà de 21h00.

Lors de la première manche, disputée dimanche dernier au stade Godswill d'Uyo, les Belouizdadis s'étaient inclinés sur le score d'un but à zéro, signé Friday Ubong à la 87e minute de jeu. De son côté, l'autre représentant algérien dans cette compétition, l'Aigle noir sétifien s'est lourdement incliné chez les Gambiens du FC Fortune (3-0). Le match "retour" CRB - Akwa United sera officié par un trio d'arbitrage libyen, conduit par Abdelbasset Chahoub, qui sera assisté de ses compatriotes Salah Chaouki et Wahed Al-Djahaw.