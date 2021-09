La Radio algérienne a distingué, mardi au Centre culturel Aissa Messaoudi à Alger, les athlètes paralympiques médaillés aux olympiades de Tokyo-2020, une occasion où un cadre opérationnel a été mis en place pour bénéficier de leurs expériences et connaissances dans l'analyse sportive. Le directeur de la Radio , Mohamed Baghali, a félicité les champions d'Algérie qui ont hissé haut les couleurs nationales à Tokyo et fait entrer la joie dans les cœurs des Algériens grâce à leur volonté et détermination durant leur aventure paralympique, leur souhaitant davantage de succès et de réussite dans les prochaines échéances sportives dont les jeux paralympiques 2024 à Paris.

Le même responsable a estimé que "cet hommage est un signe de reconnaissance aux réalisations des athlètes aux besoins spécifiques ayant honoré l'Algérie lors des fora internationales au niveau continental ou mondial", ajoutant qu'il constitue également "une autre occasion pour confirmer la relation de coopération et de confiance qui a toujours lié la radio nationale avec tous ses réseaux, chaînes nationales ou station s régionales, à ces champions et aux élites sportives de manière générale". En marge de la cérémonie de distinction, il a été procédé à la mise en place d'un cadre opérationnel sous forme de convention pour tirer profit des expériences et des connaissances des athlètes aux besoins spécifiques notamment en matière d'analyses à la radio et l'enrichissement des différents programmes et espaces sportifs permettant d'élargir la culture à la pratique du sport et l'ancrage de ses valeurs éthiques, outre la sensibilisation".

Le directeur général de la radio nationale a insisté sur le caractère pragmatique de la convention conclue aujourd'hui, avant d'ajouter "je crois que nous avons dûment honorés nos champions", en leur proposant une convention, valable une année, à compter du 1er octobre en vertu de laquelle, chacun de ces 12 champions percevra un salaire mensuel important, en contrepartie de la mise à profit de son expérience mondiale, chacun dans sa spécialité, via les programmes de sensibilisation destinés aux jeunes sur les ondes de la radio nationale et ses différentes chaînes régionales.

"Tous les médaillés (or, argent et bronze) sont concernés par cet accord et c'est le minimum que notre entreprise puisse offrir à ces champions, pour peu qu'ils soient satisfaits", a-t-il ajouté.

Les athlè tes ont salué l'initiative de conclusion de cette convention qui "leur permettra de faire des analyses, à travers les différentes chaines de la radio nationale, et de mettre à profit leur expérience nationale et internationale aussi bien dans leurs domaines de spécialité que dans les autres disciplines sportives".

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a présidé jeudi au Palais du Peuple à Alger, la cérémonie en hommage aux athlètes ayant participé aux Jeux paralympiques de Tokyo et ayant décroché 12 médailles et battu des records africains et mondiaux.

Le wali d'Alger, Youcef Chorfa avait distingué, lundi au siège de la wilaya d'Alger, huit athlètes évoluant dans des clubs algérois ayant remporté 9 médailles aux jeux paralympiques de Tokyo 2020. La sélection paralympique algérienne a glané un total de 12 médailles aux Jeux de Tokyo : 4 or, 4 argent et 4 bronze, avec en prime deux nouveaux records du monde sur les 67 qui ont été battus lors de cette édition nippone.

La sélection algérienne a terminé en 29e position dans la tableau final des médailles sur un total de 86 pays.