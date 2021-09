Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid a reçu une délégation du Syndicat national des médecins généralistes de la santé publique (SNMGSP) avec laquelle il a évoqué la situation socio-professionnelle de cette catégorie, a indiqué mardi un communiqué du ministère.

M. Benbouzid a reçu au siège du ministère une délégation du SNMGSP, dirigée par M. Abdelhamid Salah Laouar dans le cadre du "renforcement et de la promotion du dialogue avec les partenaires sociaux".

Le ministre a exprimé "toute la considération et la reconnaissance envers les professionnels de la santé pour les efforts consentis lors de l'accomplissement de leurs nobles missions, notamment en la conjoncture sanitaire actuelle", ajoute le communiqué. La réunion a été "une occasion de réaffirmer l'importance du dialogue responsable avec les partenaires sociaux à tous les niveaux dans le cadre du renforcement et de l'amélioration de la prise en charge de la santé publique, conformément aux instructions données par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune", ajoute la même source, précisant que "les débat s entre les deux parties ont démontré une convergence de vues".

M. Benbouzid a exprimé, en outre, sa disponibilité à écouter les préoccupations et propositions de tous les membres du syndicat en vue d'améliorer les conditions de travail du médecin généraliste, pilier du système sanitaire, à travers la révision des statuts de manière à améliorer la situation socio-professionnelle des travailleurs du secteur". Pour sa part, le président du SNMGSP a mis en avant "l'importance accordée par le ministère à l'ancrage de la culture du dialogue sérieux avec le partenaire social".

Les deux parties ont abordé, entre autres, "les préoccupations du médecin généraliste notamment en ce qui concerne la révision du salaire et du statut de la Santé parallèlement à la réforme de la carte et du système sanitaire".

Le ministre a souligné, en outre, "le rôle axial du médecin généraliste pour garantir le succès de la campagne nationale de vaccination contre le covid-19 compte tenu de la confiance que place en lui le citoyen", appelant à "la conjugaison des efforts pour faire face au covid-19".