La nouvelle mosquée-pôle "Youcef Ben Tachfine" de Tindouf constitue indéniablement un centre de rayonnement religieux et culturel pour toute la région sud-oued du pays et qui ne manquera pas de devenir la principale attraction des fidèles et une destination de choix pour les apprenants et les savants.

Ouvert au début de ce mois de septembre 2021, ce lieu de culte, véritable phare cultuel dans le Sud-ouest du pays, constituera, outre sa vocation d’enseignement coranique, un institut de formation et de diffusion des préceptes de l’Islam pour l'ensemble des populations de l’Afrique de l’Ouest, notamment avec l’ouverture du poste frontalier terrestre algéro-mauritanien "Chahid Mustapha Benboulaid".

Conçu dans un style architectural arabo-andalou, cet édifice religieux dispose d’une salle de prière d’une capacité de 4.200 fidèles et des structures d’accompagnement, dont un salon d’honneur, une salle de conférences, une salle d’enseignement, une bibliothèque, un espace de lecture, en sus d’un bloc administratif et d’un foyer.

Cette structure cultuelle, dont les travaux de réalisation ont été lancés en 2004 pour plus de 410 millions DA, renferme également un internat, un réfectoire et quatre logements de fonction.

La mosquée-pôle, plus haute construction dans la ville de Tindouf, s’élève à plus de 37 m d’altitude, surplombée d’une estrade d’observation du croissant lunaire.

Approchés par l’APS, de nombreux citoyens de Tindouf ont exprimé leur ‘’joie’’ de voire cet acquis religieux ouvrir ses portes pour servir de centre de rayonnement culturel et religieux aussi bien pour la région que pour les pays de l’Afrique de l’Ouest.