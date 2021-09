Un atelier de formation itinérant de confection de masques de théâtre, est lancé lundi à Tizi-Ouzou, par le théâtre régional Kateb Yacine, au profit des enfants de la wilaya, a annoncé, la direction de cet établissement culturel.

Cet atelier itinérant placé sous le slogan "amusons nous avant la rentrée" va sillonner, entre le 13 et le 20 du mois courant, une vingtaine de localités de la wilaya et notamment celles ravagées par les incendies du mois d’août dernier, selon le programme diffusé par le théâtre Kateb Yacine.

L’initiative "se veut un outil pédagogique et éducatif qui contribue au développement mental de l'enfant et il est aussi un moyen d’expression et de découverte de soi à travers le travail manuel, des couleurs et des formes, qui permettra à l’enfant de développer son imagination" a-t-on précisé de même source.

Cet atelier représente, en outre, un outil d’aide psychologique aux enfants issues des zones sinistrées par les derniers incendies et qui ont subi un traumatisme suite à ce drame, a-t-on souligné.

Pour cette première journée de lundi, les form ateurs se sont déplacés dans les villages d'Agouni Oufourou ( commune de Ouacif) et Ath Larbaa (Ath Yenni) pour apprendre aux chérubins à créer des masques.

Des activités de détente sont aussi prévues en marge de cet atelier. Il s'agit de spectacles de clowns et de magie, a-t-on signalé.