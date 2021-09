Le coup d'envoi de deux lignes de transport des voyageurs a été donné, lundi, au niveau de la nouvelle ville de Bouinan (Blida) en vue de faciliter les déplacements des citoyens vers Alger, a annoncé le ministère des Transports.

Le lancement de ces lignes intervient dans le cadre du plan du ministère visant à désenclaver les agglomérations et les nouvelles cités en assurant les moyens de transport ainsi qu'en exécution des instructions du ministre des Transports, Aissa Bekkai, a précisé la même source, soulignant que le coup d'envoi s'est déroulé en présence des autorités locales, des associations et de la société civile.

La première ligne exploitée par l'Entreprise publique de transport suburbain des voyageurs (TRANSUB), prend le départ de la nouvelle ville de Bouinan vers Alger, à raison de 5 bus à partir de 6h00 avec un système de rotation jusqu'à 18h00. Quant à la deuxième ligne assurée par l'Entreprise de transport urbain et suburbain de Blida (ETUSB), elle démarre de la nouvelle ville de Bouinan (cité 4500 logements) vers la Gare ferroviaire de Boufarik en passant par le centre ville, au moyen de deux bus à partir de 6h20 jusqu'à 18h00.

Ce nouveau plan peut être aménagé dans la mesure où la demande sur le transport s'accroit, a fait savoir le ministère, ajoutant que "ces nouvelles lignes répondront aux besoins des citoyens et contribueront grandement à l'amélioration des conditions de leur déplacement de et vers ce pôle résidentiel.